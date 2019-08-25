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لأول مرة.. عقوبات أميركية محتملة على حلفاء “حزب الله”

لأول مرة.. عقوبات أميركية محتملة على حلفاء “حزب الله”
http://almnatiq.net/?p=766101
المناطق - وكالات

تترقب الأوساط السياسية في لبنان فرض الإدارة الأميركية مزيدا من العقوبات، ستطال هذه المرة قيادات من أحزاب مقربة للميليشيا وعلى رأسها التيار الوطني الحر.

وذلك بعدما اتهم مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بالسعي لحماية منظومة حزب الله من خلال تأمين غطاء مسيحي لسلوكه.

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مرجع مصرفي كبير أن القائمة قد تشمل أسماء تنتمي إلى التيار الوطني الحر، نظرا إلى الاتهام الذي ساقه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي للوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بسعيه لحماية منظومة حزب الله من خلال تأمين غطاء مسيحي لسلوكه.

وتناولت وسائل الاعلام الللبنانية أسماء ثلاث شخصيات مرشحة لتكون على لائحة العقوبات الجديدة في حال تم فرضها، وهي:

1- وزير الأشغال يوسف فنيانوس المتهم بالسماح للطيران والسفن الإيرانية الممنوعة أميركيا بدخول لبنان.

2- وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بسبب علاقاته الوثيقة بحزب الله.

3- ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان المتحالف بشكل علني مع حزب الله.

في المقابل، قلل الوزير محمود قماطي التابع لحزب الله من أهمية هذه التكهنات، مشيرا إلى أن أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته واشنطن تؤكد أن الموضوع مبالغ فيه كثيرا.

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