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المياه الوطنية تحتفظ بالمركز الأول في برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض

المياه الوطنية تحتفظ بالمركز الأول في برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=766104
المناطق - الرياض

تصدرت شركة المياه الوطنية المركز الأول في برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، الذي يزود أصحاب القرار والجهات المعنية بمعلومات عن وضع مشاريعها بالمنطقة وحالتها، وإعطاء تقييم فني لوضعها الحالي، إذ تسهم قاعدة بيانات البرنامج في تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي بالمنطقة.

وجاء استمرار شركة المياه الوطنية في المركز الأول من خلال نجاحها في تقليص نسبة مشاريعها المتأخرة والمتعثرة، والتي بلغت نسبتها الإجمالية في منطقة الرياض (2,67 %).

وقالت المياه الوطنية:” إن استمرارنا في صدارة الجهات الخدمية ببرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض جاء من خلال سرعة التجاوب بتحديث البيانات والمتابعة المستمرة لمشاريعنا مع فريق عمل البرنامج، كذلك استكمال جميع البيانات الخاصة بمشاريع الشركة في المنطقة، بالإضافة إلى حضور ممثلي الشركة لورش العمل التي تعقد لتطوير العمل وتحديد آلية التحديث في كل إصدار، كما أن إدخال بيانات المشاريع عن طريق نظام متابعة مشاريع المنطقة ساهم بشكلٍ مباشر في حصول الشركة على المركز الأول”.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها تطبق خطط استراتيجية لتنمية القطاع وتطوير إدارة الطلب على المياه، كما أنها تمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات التي تعكس المكانة التي تحظى بها القطاعات إقليميًا وعالميًا، وإبراز الدعم الذي تحظى به هذه القطاعات من اهتمام رفيع من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وأعربت شركة المياه الوطنية عن شكرها وتقديرها للقائمين على برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، مؤكدة حرصها على تنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

       تجدر الإشارة إلى أن برنامج متابعة مشاريع الرياض تم إنشاؤه بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ورئيس هيئة تطوير مدينة الرياض في 13/3/1432هـ، كأحد البرامج التنفيذية للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، حيث يهدف إلى متابعة مشاريع المنطقة للتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، كذلك التأكد من تنفيذ المشاريع الحكومية حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها،  بالإضافة إلى العمل على تكامل المشاريع المقامة، والرفع باحتياجات المنطقة المستقبلية من خلال تطبيق البرنامج العملي للمتابعة الفورية لتنفيذ المشاريع (PMO).

كما يهدف البرنامج إلى عكس صورة الوضع العام لمشاريع منطقة الرياض من خلال تحليل المعلومات والنتائج المتعلقة بمشاريعها حسب ما ورد من الجهات المشاركة ببرنامج المتابعة وإبرازها بشكل دقيق، حيث يتيح هذا النظام البحث عن أي مشروع في المنطقة بتفاصيله المختلفة.

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