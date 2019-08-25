مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد يدعو للمشاركة في مشاريع ومبادرات “مجتمع حيوي”

المناطق - أبها

دعا مركـز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد الباحثين من جميع الجامعات السعودية إلـى تقديـم المشاريع والدورات التدريبيــة والمبادرات الداعمة لركيزة “مجتمع حيوي” من خلال عدة محددات شملت (جذور راسخة، بيئة عامرة، بنيان متين) وذلك لتمكين رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالرحمن المحسني تحديد عدد من المحاور التي تبنى عليها المشاريع، ومن أهمها مجتمع حيوي يعد أساسًا متينًا للازدهار الاقتصادي، ومحور الجذور الراسخة لحقيقة الإسلام وتعاليمه وكونه منهج حياة الناس، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والإتقان في المجتمع، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للمجتمع لتحقيق البيئة العامرة، وبناء الأسرة وإرساء منظومة اجتماعية لتكوين مجتمع منتج، والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوفير خيارات ترفيه عالمية المستوى، إضافة إلى محور الارتقاء بالمدن السعودية لتكون ضمن أفضل المدن في العالم.

ولفت المحسني إلى أن المركز تلقى عددًا من المبادرات والدورات التدريبية والورش التعليمية التي سيقوم على تنسيقها لتقديمها ضمن مناشط المركز خلال هذا العام، مؤكدًا أن المركز سيعزز تواصله مع الداعمين من المؤسسات داخل جامعة الملك خالد وخارجها لدعم هذه المبادرات والمناشط العلمية.

ورفع المحسني شكره للجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على دعمها وتعزيزها، مشيرًا إلى استمرار استقبال مشاريع الدورات التدريبية والمبادرات على البريد الإلكتروني:[email protected]، والتواصل على الهاتف 0172419164.