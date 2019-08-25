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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
http://almnatiq.net/?p=766113
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الأفغاني.
حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

 

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