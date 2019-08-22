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الكلية التقنية بنجران تنظم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

الكلية التقنية بنجران تنظم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

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الكلية التقنية بنجران تنظم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

الكلية التقنية بنجران تنظم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=766122
المناطق - نجران

نظّمت الكلية التقنية بنجران في قاعة الأمير مشعل بمقر الكلية حفل المعايدة والاستقبال السنوي بحضور عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء هيئة التدريب والإداريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الحفل في إطار اهتمام الكلية بتقوية أواصر الأخوة وتعميق روح الألفة ودعم الروابط والعلاقات الاجتماعية بين منسوبيها.

حيث بدأ الحفل وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسرور بكلمة لعميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري هنأ من خلالها منسوبي الكلية بعيد الأضحى المبارك.

وقدم “الصقري” شكره للجميع على جهودهم في أعمالهم مبدئاً إعجابه بالقيم والمبادئ السامية التي لمسها من منسوبي الكلية من الإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على خدمة أبناء الوطن مؤكدًا ضرورة الالتزام بمبادئ العمل وقيمه وتقديم الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه متمنياً لهم التوفيق والسداد في العام التدريبي الحالي .

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يحفظ على البلاد قادتها وأمنها واستقرارها.

وفي نهاية اللقاء تناول الحضور وجبة الإفطار المعدة بهذه المناسبة.

 

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