ثلاث وفيات وإصابة خطيره في حادث مروري بالباحة

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صرح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارتين وانيت وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 12:43 ظهر اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع طريق جرب بتجاه الجعبه .

مشيرا بانه انه تم توجيه اربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر بقيادة يحيى صالح السياسي للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود اربع اصابات منها ثلاث حالات وفاه بعد الكشف عليها بالموقع من قبل الفرق الاسعافيه واصابه خطيره تم التعامل معها من قبل الفرقه الاسعافيه وأسعفت لمستشفى العقيق

مبينا بانه تابع الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقه خالد بن محمد الغامدي و المساعد للشؤون الاسعافيه عبدالله شرف الزهراني ،