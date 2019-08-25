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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=766134
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.
كما حضرها من الجانب الأفغاني، معالي رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومعالي مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ومعالي وزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ومعالي وزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ومعالي رئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

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