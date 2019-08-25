أمير مكة يستقبل مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثاً

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http://almnatiq.net/?p=766140
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثاً الدكتور سعد المسعودي
وهنأ الأمير خالد الفيصل، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.
من جهته، عبر مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

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