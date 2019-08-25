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أمير مكة يستعرض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية

أمير مكة يستعرض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=766143
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً، جرى خلاله استعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين.
وقدّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي عرضاً عن استراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من عام 1440هـ حتى عام 1450هـ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة الى 0 %.
وأوضح العرض أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440هـ إلى 23 ساعة في اليوم واستفاد منها 269 حي من أصل 280 حياً.
وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440هــ حيث بلغ اجمالي الضخ إلى 41 مليون متر مكعب ، ووصول كمية الامداد والتوزيع اليومي الى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب دون أي تأثير على امدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة الى 22 ساعة هذا العام.
وتطرق الاجتماع إلى أعمال شركة المياه الوطنية في محافظات المنطقة الأخرى والتي تم تقديم الخدمات فيها لأول مرة من خلال الشبكات وما تم تنفيذه حتى الآن والمستهدف مستقبلا بالخطة العشرية، كذلك شرحاً عن مشروع المخطط الاستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة ، والذي يجري العمل به حالياً ويعتبر من المشاريع الهامة والحيوية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال العشر سنوات القادمة وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية عام 2020.

 

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