الأمير سعود بن نايف يؤكد على الجامعات الاهتمام بتخصصات المستقبل : دوركم لا يقتصر على التعليم

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاحد)، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات.

منوهاً سموه بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مبيناً سموه أن الدور المأمول من الجامعات لا يقتصر على مواكبة متطلبات سوق العمل فحسب، بل يمتد ليصل للتأثير على المجتمع، واستشراف المستقبل، وتقديم الحلول لمختلف مشكلات المجتمع، مؤكداً سموه أن ذلك لن يتحقق ما لم تهتم الجامعات بالتخصصات التي تسهم إسهاماً فاعلاً في ذلك، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال وغيرها، مشيراً سموه إلى أن إطلاق الجامعة لمثل هذه البرامج، سيسهم في تخريج كوادر وطنية تسهم مساهمة فاعلة بمشيئة الله في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم وتمكين المرأة السعودية لتحقق الريادة والتميز في مختلف المجالات، مشيداً بخطوة الجامعة بتعيين الدكتورة ابتسام المثال عميدةً لعمادة الموارد البشرية، مؤكداً أنها خطوة مهمة لتمكين المرأة وتحقيق العدل بينها وبين نظرائها الرجال، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها عاماً دراسياً مليئاً بالإبداع والتميز.

من جهته بين معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الجامعة بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية، ستبدأ مع مطلع هذا العام الدراسي في الاستفادة من عدد من المرافق التعليمية الحديثة، منها مبنى كلية الصيدلة والهندسة والتربية للبنات، ومبنى كلية المجتمع للرجال، وقد عملت الجامعة على تجهيزها بما يلزم من وسائل تعليمية ومعامل، كما بين أن الجامعة أطلقت برنامج الذكاء الصناعي للبنات، في كلية علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وتخصص هندسة الحاسب الآلي للفتيات، بالإضافة إلى تخصص هندسة البيئة للفتيات، وذلك ضمن خطط الجامعة لإتاحة التخصصات المتنوعة لجميع الفئات، مشيراً إلى أن العنصر النسائي أثبت نجاحه وكفاءته، فالسيدات يستحوذون على مناصب متنوعة في الجامعة، سواءً في المجلس العلمي أو مجلس الجامعة.