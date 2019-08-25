نائب أمير الشرقية يلتقي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاحد)، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات.

وأكد سموه في مستهل اللقاء أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مبيناً أن الجامعات والكليات واجبٌ عليها التنافس لتحقيق التميز والريادة، سواءً في التخصصات المقدمة، أو في جانب إثراء المكتبة بالأبحاث والدراسات، مشيداً سموه بما حققته الجامعة من منجزات على صعيد تهيئة البيئة التعليمية، وافتتاح عدد من المباني والتخصصات، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تعزيز دور الجامعة في المجتمع، عبر المبادرات والدراسات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، ومؤكداً ضرورة إتاحة المجال لطلبة الجامعة للإسهام بقدراتهم وطاقاتهم في ذلك، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، باسمه وباسم منسوبي الجامعة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الكلمات التحفيزية والتوجيهات الكريمة التي تفضلا بها، مؤكداً أن حرص ومتابعة سموهما خلف ما تحققه الجامعة من منجزات في شتى المجالات.