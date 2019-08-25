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28991 معلما ومعلمة بالشرقية يباشرون العمل في مدارسهم

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28991 معلما ومعلمة بالشرقية يباشرون العمل في مدارسهم

28991 معلما ومعلمة بالشرقية يباشرون العمل في مدارسهم
http://almnatiq.net/?p=766158
الدمام - عبدالله السعيدي
باشر  نحو (  28991) معلما ومعلمة من منسوبي تعليم المنطقة الشرقية اليوم في مدارسهم المعلمين والمعلمات بعد إجازة فترة الصيف، التي امتدت إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ بعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد القادم.
 
ورحب مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان بعودة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد قضاء إجازة الصيف ، مؤكدا أهمية المعلم والمعلمة كونهما الركيزة الأساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة  2030 ،  داعيا الله بأن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.
 
فيما أوضح  المتحدث الإعلامي في إدارة تعليم الشرقية سعيد الباحص انتظام 28991 معلما ومعلمة بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد في 2051 مدرسة بمختلف مدنها ومحافظاتها منها 986 مدرسة للبنين و1065 مدرسة للبنات.
 
وأشار الباحص إلى استفادة عدد كبير من المعلمين والمعلمات بالمنطقة الشرقية من حزمة البرامج التدريبية التي أقامتها الوزارة  خلال موسم الصيف والتي تنوعت مجالاتها حسب احتياج المناطق والمحافظات التعليمية التي خصص منها 270 برنامجاً لتعليم الشرقية سجلوا خلالها المعلمين والمعلمات 91 ألف ساعة تدريبية تنوعت بين برامج القيادة التربوية والمناهج وطرق التدريس، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد والموهبة واللغة الإنجليزية والتعلم الإلكتروني، وصولاً لبرامج الحاسب الآلي والتربية الخاصة وتعليم الكبار، فضلاً عن سلسلة من برامج التطوير المهني. 
 
داعيا الجميع إلى بداية عام دراسي موفقا، ومفعما بالحيوية والنشاط والتفاؤل ، مؤكدا بأن كل ما نفذته الإدارة من مشاريع وبرامج تدريبية خلال الفترة السابقة ، يجب أن نراه واقعاً ملموساً على أرض الميدان وذلك باستمرار الجهود المتميزة التي عهدناه من كافة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة. 

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