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كليات التقنية بتبوك تشهد إقبالًا لافتًا من خريجي المرحلة الثانوية

كليات التقنية بتبوك تشهد إقبالًا لافتًا من خريجي المرحلة الثانوية

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كليات التقنية بتبوك تشهد إقبالًا لافتًا من خريجي المرحلة الثانوية

كليات التقنية بتبوك تشهد إقبالًا لافتًا من خريجي المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=766179
المناطق - تبوك
تشهد الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك إقبالًا لافتًا من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد ‏المطيري عقب رعايته مؤخرًا حفل تكريم إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة لمتقاعديها والمشاركين في أعمال الحج والعمرة ووسائل الإعلام بتبوك إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حريصة على توفير البيئة التدريبية الملائمة
لتغطي مختلف المحافظات بهدف جعل البيئة التدريبية التقنية المتميزة داعمة لسواعد الوطن من خلال افتتاح عدد من التخصصات التدريبية الجديدة كالإرشاد السياحي الذي سيتم افتتاحه هذا العام في كلية التقنية للبنات بتبوك إضافة لافتتاح كليتين تقنية بمحافظتي أملج والوجه “للبنين” حيث ستسهمان في زيادة الطاقة الاستيعابية لأبنائنا وبناتنا في المنطقة.
وأشار إلى أن قسم الطاقة المتجددة الذي جرى افتتاحه العام الماضي في الكلية التقنية بتبوك يُعد من التخصصات الحيوية لتأهيل أكبر قدر ممكن من شباب هذا الوطن لإحلالهم كعنصر فاعل ومؤهل في إدارة عجلة التنمية وإشراكهم في تطوير مستقبل بلادهم التقني والمهني وفق رؤية الوطن الطموحة 2030م.
وحول تخصص الإرشاد السياحي الذي سيتم إضافته في كلية البنات أبان المهندس المطيري أن سوق العمل يشهد في الآونة الأخيرة بزوغ مفهوم جديد لصناعة السياحة فقد أثبتت السياحة أنها صناعة مدرة للدخل ومستقطبة للعديد من الأيادي العاملة وباعثة ومحركة لعديد من الصناعات المدعمة والمكملة للأنشطة السياحية في المملكة.
وأولت المؤسسة هذا المسار التدريبي المهم في تبوك ليقوم بتلبية متطلبات سوق العمل السياحي من خلال إعداد كوادر بشرية علي مستوى عالي من المهنية بعد تلقيهم للمواد التخصصية والتدريب العملي.
ودعا المطيري الخريجين والخريجات للالتحاق ببرامج المؤسسة والاستفادة منها مؤكدًا حرص إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة على اللحاق بركب التطورات التقنية والمهنية التي تشهدها المملكة وتقديم مساهمتها الخاصة للرقي بالعمل المناط منها على أكمل وجه وأمثل حال.
وفي الختام قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على دعمه غير المحدود للمنشآت التدريبية بمنطقة تبوك.

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