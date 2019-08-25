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الرئيس الأفغاني يستقبل وزير التجارة والاستثمار

الرئيس الأفغاني يستقبل وزير التجارة والاستثمار
http://almnatiq.net/?p=766185
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بمقر إقامته بجدة اليوم، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه استمع من فخامة الرئيس إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأفغانية من تطوير العديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشروعات الاستثمارية فيها.
وبيّن الدكتور القصبي أنه حسب التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سيقوم وفد بزيارة لأفغانستان خلال الأسبوعين القادمين يضم عددًا من الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.

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