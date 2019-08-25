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شاهد.. سرعة قطار الرياض الكهربائي ولحظة توقفه وفتح الأبواب أثناء رحلة تجريبية!

شاهد.. سرعة قطار الرياض الكهربائي ولحظة توقفه وفتح الأبواب أثناء رحلة تجريبية!
http://almnatiq.net/?p=766188
المناطق - متابعات

أظهر مقطع فيديو نشره حساب “مشاريع السعودية” على “تويتر”، إحدى الرحلات التجريبية لقطار الرياض، أثناء تحركه بسرعته المعتادة على المسار الثالث “البرتقالي”.

وسُمع صوت النداء الداخلي في الفيديو معلناً عن الانتباه لتوقف القطار وفتح الأبواب، وهو ما حدث عند التوقف بالمحطة.

يُذكر أن قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى “مترو الرياض”، هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، وتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة الرياض من جميع الاتجاهات، وتضم 85 محطة.

وتواصل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اختباراتها لعربات “قطار الرياض”، وذلك بعمل رحلات تجريبية لمسارات المترو الست، بهدف التأكد من جاهزية القطارات والمحطات.

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