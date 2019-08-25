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مجموعة “قادر” بتبوك تقيم ورشة عمل لأسر مرضى الذهان

مجموعة “قادر” بتبوك تقيم ورشة عمل لأسر مرضى الذهان

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مجموعة “قادر” بتبوك تقيم ورشة عمل لأسر مرضى الذهان

مجموعة “قادر” بتبوك تقيم ورشة عمل لأسر مرضى الذهان
http://almnatiq.net/?p=766194
المناطق - تبوك
تقيم مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية “قادر” بمنطقة تبوك التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية غدًا ورشة عمل لأسر مرضى الذهان العقلي بعنوان ” كيف نتعامل معهم ” وذلك بقاعة المؤتمرات والتدريب بصحة تبوك .
وأوضح رئيس المجموعة أخصائي أول إبراهيم العنزي أن الورشة تهدف إلى توعية الأهالي وتثقيفهم حول مرض الذهان وطرق التعامل مع المريض ورعايته إضافة إلى تعريف المهتمين بطرق أكتشاف المرض و آلية علاجه مشيراً إلى أن الورشة التي يحاضر فيها نخبة من الأخصائيين ستتناول كيفية دعم المريض في حال التعافي وحال الإنتكاسة، وكيفية إعادته لمقاعد الدراسة والتدريب والعمل إضافة إلى كيفية دعمه للإندماج في المجتمع والزواج.

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