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16 ألف معلم ومعلمة يباشرون عملهم في مدارس منطقة تبوك

16 ألف معلم ومعلمة يباشرون عملهم في مدارس منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=766197
المناطق - تبوك
باشر 16 ألف معلم ومعلمة من منسوبي تعليم منطقة تبوك اليوم عملهم في مدارسهم بعد إجازة فترة الصيف استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد المقبل.
ورحب مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري بعودة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد قضاء إجازة الصيف.
وأكد العُمري أهمية ما يقدمه المعلم والمعلمة كونهما الركيزة الأساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030  داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته في ظل القيادة الحكيمة.

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