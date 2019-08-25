أمين عام جمعية الكشافة يُشيد بكشافة تعليم وادي الدواسر

وادي الدواسر - حمد السويس

نوه أمين عام جمعية الكشافة العربية السعودية ، القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، بدور كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، ومساهمتها في إنجاح المعسكرات لحج هذا العام 1440هـ .

جاء ذلك في خطاب تلقاه مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري أثنى فيه على ما قدمته كشافة الإدارة من خلال مشاركتها في المعسكرات مع وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة ، وأشاد بالروح والمستوى المميز الذي ظهر بها الأفراد المشاركين من القادة والكشافين ، والذي يؤكد حسن الاختيار والاعداد الذي حرصت عليه الادارة للمشاركة في هذه المناسبة .