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صحة بيشة تعرّف ممثلي منشآتها في برنامج اداء على مؤشرات نسخته الثانية

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صحة بيشة تعرّف ممثلي منشآتها في برنامج اداء على مؤشرات نسخته الثانية

صحة بيشة تعرّف ممثلي منشآتها في برنامج اداء على مؤشرات نسخته الثانية
http://almnatiq.net/?p=766215
المناطق - بيشة

دشن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني ورشة العمل التعريفية للنسخة للثانية من برنامج أداء V2 التي نفذته مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة بالتعاون مع إدارة البرنامج .

واستهدفت الورشة مدراء المستشفيات ومسئولي برنامج أداء في المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة، وهي مستشفى الملك عبدالله ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى تثليث بالإضافة إلى 26 مركزاً صحياً .

ويعد برنامج أداء أحد مبادرات التحول الوطني ويهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز المتخصصة وذلك من خلال قياس مؤشرات محددة في عدة محاور.

من جانب آخر عقد مدير صحية صحة بيشة اجتماعاً مع ممثل إدارة برنامج أداء على هامش ورشة العمل تم خلاله مناقشة معايير النسخة الثانية وآلية تطبيقها.

 

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