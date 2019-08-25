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بمشاركة السعوديه وعدد من الدول الشقيقة والصديقة انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الاردن

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بمشاركة السعوديه وعدد من الدول الشقيقة والصديقة انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الاردن

بمشاركة السعوديه وعدد من الدول الشقيقة والصديقة انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الاردن
http://almnatiq.net/?p=766220
المناطق - خالد الضبيبي
انطلقت في المملكة الاردنية الهاشمية اليوم، فعاليات تمرين “الأسد المتأهب 2019” بمشاركة القوات المسلحة السعودية وعدد كبير من القوات العربية الشقيقة والصديقة ويستمر حتى (٦ محرم ١٤٤١هـ).
ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المختلطة والمسنودة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال قائد القوات المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني : إن القوات المسلحه السعوديه تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين، وتكمن أهمية التمرين كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير.
وأضاف أن التمرين يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع, وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة .
وأشار العميد القحطاني إلى أنه سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب ( التقليدية / غير التقليدية ) والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري ، واستعادة الأفراد ، وتشمل عمليات البحث والانقاذ داخل أرض العدو وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية ، والتدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة ، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني ( السايبر ) ، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل ، والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات والتدريب على الدفاع ضد الطائرة بدون طيار.
وتوجه العميد القحطاني بإسمه وزملائه المشاركين بالتمرين بالشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع على الدعم والإهتمام الكبير وحرصهم حفظهم الله على تطوير ودعم قدرات القوات المسلحة السعودية وتسخير كافة الامكانات للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات .
مما يذكر أن القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين الأسد المتأهب قد وصلت للأردن في وقت سابق وكان في استقبالهم لدى وصولهم الملحق العسكري بسفارة المملكة في عَمّان العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان.

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