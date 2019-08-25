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توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=766227
المناطق _ الرياض

كشف الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، عن توجيه للمشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل”.

 

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