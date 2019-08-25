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للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني

إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات

إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات
http://almnatiq.net/?p=766236
المناطق _ الرياض

تأتي هذه البادرة حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب اليمني وحفاظاً على مقدراته

هذه المبادرة بسبب التجاوزات الحوثية على مقدرات الشعب اليمني حيث لا تتورع عن ارتكاب شتى المخالفات التي تتناقض مع القوانين الإنسانية والدولية لتحقيق مآربها الخاصة

تأتي تنفيذ مبادرة الوصول إلى اليمن عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات بمراقبين متخصصين حياديين، واستخدام كافة الموانئ والمنافذ اليمنية والسعودية المخصصة لإيصال المساعدات الإنساني

وقيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برفع تقارير تقييم شهرية عن وصول المساعدات لمستحقيها

المبادرة تدعو إلى إعلان الانتهاكات التي تحدث بما يضمن اطلاع المجتمع الدولي عليها، وتشيد باللامركزية التي بدأت في انتهاجها المنظمات الأممية في اليمن.

6,000 انتهاك موثق قامة بها المليشيات الحوثية الموثقة حتى بعد اتفاقية ستوكهولم

المملكة والإمارات تسعيان لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ولدراسة التحديات التي تواجه العمل الإنساني

أكثر من 5 ملايين شخص بحاجة ماسه للمساعدات الإنسانية في 75 مديرية يمنية يصعب الوصول لها بسبب الحوثي.

 

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