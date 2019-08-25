احدث الأخبار

التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات
أبرز المواد
 21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 وظائف هندسية شاغرة لسعودين والمقيمين لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن
أبرز المواد
 بمشاركة السعوديه وعدد من الدول الشقيقة والصديقة انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الاردن
أبرز المواد
 صحة بيشة تعرّف ممثلي منشآتها في برنامج اداء على مؤشرات نسخته الثانية
منطقة عسير
 أكثر من ثلاثة ملايين عملية نفذتها كتابات العدل خلال العام الجاري
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي بمحافظة بيشة
منطقة عسير
 أمين عام جمعية الكشافة يُشيد بكشافة تعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 بعد قصفها بالعراق.. إلى متى تتحمل إيران ضربات إسرائيل؟
أبرز المواد
التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات

إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات

أبرز المواد
21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أجواء المناطق

التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=766242
المناطق- واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعده ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

روابط ذات صلة

إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات

إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات
21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*