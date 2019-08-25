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بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها

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بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها

بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها
http://almnatiq.net/?p=766252
المناطق _ تبوك
نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله بإدارة التمريض بالمنطقة صباح اليوم الاحد مبادرة بعنوان بتمريضنا نفخر وذلك تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي في قاعة التدريب بمجمع الامل للصحة النفسية بتبوك ، وتهدف هذا المبادرة الى تكريم الكوادر التمريضية المتميزة في المنطقة كذلك تكريم الممرضين المشاركين بالحد الجنوبي .
حيث أوضحت مديرة إدارة التمريض بالمنطقة رجاء المباركي خلال كلمتها بمبادرة بتمريضنا نفخر على ان مهنة التمريض تلعب دورا مهما في منظومة الخدمات الطبية وهي مهنة تجمع كل ادبيات السلوك الراقي والانساني اضافة الى المعرفة والخبرة الشاملة للتعامل مع المحتاجين للرعاية الطبية .
وقدمت المباركي شكرها لجميع الداعمين للكوادر التمريضية التي يسهم  بالارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة بكافة مستشفيات المنطقة وذلك لتحقيق رؤية المملكة2030م ، كما قدمت شكرها وتقديرها لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على دعمه وتوجيهاته ورعايته هذا المبادرة مما كان لها أطيب الاثر في نفوسنا .
كما قدم  الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك شكره وتقديره لجميع العاملين بمهنئة التمريض من هم حاضرين أو في ميادين العطاء ليقوم بواجباتهم  متمنيا لهم مزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم نحو تطوير الأداء لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المتميزين  بالتمريض بالمنطقة.

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