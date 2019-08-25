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الإماراتي لأخو نورة حزام.. والسعودي للإماراتي عضيد

” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية

” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية
http://almnatiq.net/?p=766262
الطائف _ عادل الزهراني

“السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي” كانت هذه أول كلمات يصافح بها النجم الإماراتي الكبير؛ جمهور موسم الطائف “مصيف العرب” على مسرح عكاظ الرئيسي، في ثاني ليالي عكاظ الطربية، ووجدت هذه البادرة تفاعلاً كبيراً يعبر عن الأخوة بين البلدين، واحتفاء بأحد أبناء الإمارات الشقيقة في بلده الثاني.

وفي أول وصلاته الغنائية، واصل الفنان حسين الجسمي التحليق، في سماء الاخوة عندما شدا في استهلالة بديعة: “الإماراتي لأخو نورة حزام.. والسعودي للإماراتي عضيد”، تلاها العديد من أجمل الاغاني الحديثة والقديمة.

واكتمل جمال حضور الفنان حسين الجسمي، بتفاعل الجمهور من اصحاب الذائقة الجميلة وعشاق الفن، وأضفت أناقة المكان رونقاً خاصاً، عبر المؤثرات الضوئية وتوزيع الشاشات الكبيرة والخلفية الإبداعية للمسرح، التي تعبر عن طبيعة مدينة الطائف الجبلية، وواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وقد قامت اللجنة المنظمة لموسم الطائف، بتطوير المسرح الرئيسي لسوق عكاظ، الذي لفت الأنظار بحلته الجديدة كلياً، والذي احتضن حفل الأوبريت الغنائي “عرب ٥٠١ م”، كما احتضن أولى ليالي عكاظ الطربية التي أحياها الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة السعودية داليا مبارك، بالاضافة الى العديد من الفعاليات في سوق عكاظ، الذي يستمر تحت مظلة موسم الطائف، طوال شهر أغسطس.

ويترقب جمهور موسم الطائف، الحفل الغنائي القادم؛ والمنتظر يوم 28 أغسطس، عندما يستضيف الفنانة العربية أصالة نصري، كما يترقب اختتام ليالي عكاظ الطربية، مع الفنانة المتألقة دائماً أحلام، وبالتحديد في يوم 30 أغسطس.

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