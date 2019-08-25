احدث الأخبار

الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل
أبرز المواد
 ” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية
أبرز المواد
 بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها
منطقة تبوك
 نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر
أبرز المواد
 التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 إنطلاق مبادرة الوصل إلى اليمن تحت رعاية المملكة والإمارات
أبرز المواد
 21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 توجيه بدراسة إقامة مزاينات الإبل للمناطق إضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 وظائف هندسية شاغرة لسعودين والمقيمين لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن
أبرز المواد
 بمشاركة السعوديه وعدد من الدول الشقيقة والصديقة انطلاق تمرين الأسد المتأهب في الاردن
أبرز المواد
 صحة بيشة تعرّف ممثلي منشآتها في برنامج اداء على مؤشرات نسخته الثانية
منطقة عسير
الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل

الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل

أبرز المواد
” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية

” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية

أبرز المواد
بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها

بتمريضنا نفخر صحة تبوك تكرم منسوبيها

منطقة تبوك
نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر

نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر

أبرز المواد

الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل

الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل
http://almnatiq.net/?p=766266
المناطق _ عسير

مددت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير فترة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الاوقات المناسبة لهم للتقديم على خدمات الاحوال المدنية.
وتقوم الاحوال المدنية بمنطقة عسير باستقبال من لديه موعد الكتروني خلال فترة العمل المسائي الى الساعة الثامنة مساءً حتى تاريخ 23/3/1441هـ ، بمكتب الاحوال المدنية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة للرجال والنساء ، وخصصت العمل لتقديم الخدمات للنساء في مكتب الاحوال المدنية في بيشة والنماص وللرجال في محايل عسير.
ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

روابط ذات صلة

” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية

” الفنان “حسين الجسمي” يتألق في ثاني ليالي عكاظ الطربية
نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر

نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر
التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*