الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل

المناطق _ عسير

مددت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير فترة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الاوقات المناسبة لهم للتقديم على خدمات الاحوال المدنية.

وتقوم الاحوال المدنية بمنطقة عسير باستقبال من لديه موعد الكتروني خلال فترة العمل المسائي الى الساعة الثامنة مساءً حتى تاريخ 23/3/1441هـ ، بمكتب الاحوال المدنية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة للرجال والنساء ، وخصصت العمل لتقديم الخدمات للنساء في مكتب الاحوال المدنية في بيشة والنماص وللرجال في محايل عسير.

ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.