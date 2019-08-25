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تدريب 30 معلمة بالأفلاج على “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”

تدريب 30 معلمة بالأفلاج على “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”

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تدريب 30 معلمة بالأفلاج على “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”

تدريب 30 معلمة بالأفلاج على “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”
http://almnatiq.net/?p=766269
الرياض _ عادل الزهراني

نفّذ قسم الطفولة المبكرة بتعليم الأفلاج اليوم الأحد برنامجاً تدريبياً إستهدف منسوبات مدارس الطفولة، لتهيئة المعلمات، وإثراء الجوانب المعرفية في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.
وإستهدف البرنامج التدريبي، الذي نُفّذ اليوم الأحد، 30 معلمة من معلمات مدارس الطفولة المبكرة بمدارس الأفلاج، حيث تضمّنت الدورة التدريبية التي قدمتها الأستاذة البندري الحقباني، وكانت تحت عنوان “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”، خصائص نمو هذه المرحلة ومتطلباتها، والحاجة الأساسية للطلاب والطالبات وكيفية إشباعها، ومعرفة طريقة التواصل الفعّال وبناء جسور الثقة لكل قائدة ومعلمة ومرشدة طلابية، بهدف تهيئة المعلمات وتعريفهنَّ بمهارات التعامل مع طلاب هذه المرحلة، كما تخلل البرنامج التدريبي اختبار قبلي واختبار بعدي وعدة أنشطة ومشاركات.

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