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لجنة أبها النسائية تزور نزيلات سجن أبها

لجنة أبها النسائية تزور نزيلات سجن أبها
http://almnatiq.net/?p=766275
المناطق _ عسير

نظم فريق “ضع بصمتك” التطوعي التابع للجنة أبها النسائية صباح يوم الخميس الماضي
برنامج معايدة (عيدنا لذة عطاء)لنزيلات سجن أبها العام حيث قامت رئيسة اللجنة وقائدة فريق ضع بصمتك التطوعي مها الشهري يرافقها عدد من متطوعات الفريق بمعايدة النزيلات حيث أمدت لهن بأنهن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وتذكيرهم بأنهن قادرات على العوده كعضوات صالحات للمجتمع.
كما تم خلال الزياره إعداد برنامج توعوي ترفيهي من قبل المتطوعات المشاركات في الزيارة الذي تضمن تحفيز النزيلات وإدخال السرور عليهن؛ وشهد البرنامج عرض إنجازات المملكة في حج1440هـ ، وعرض جهود المتطوعين في الحج بين شعور العطاء والأمتنان، كما تم تنفيذ فعالية التجميل للراغبات من النزيلات؛ وأختتمت المعايدة بمسابقات ثقافية وحركية مع تقديم الجوائز ، وتدوين مشاعر النزيلات.

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