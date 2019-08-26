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لجنة المسابقات تعلن تأجيل موعد مباراة الاتحاد والتعاون ضمن دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لجنة المسابقات تعلن تأجيل موعد مباراة الاتحاد والتعاون ضمن دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
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المناطق _ الرياض

قررت لجنة المسابقات فى رابطة الدورى السعودى للمحترفين تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون ضمن الجولة الثانية من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة الاتحاد فى دور 23 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال فى نفس اليوم.

وأوضحت اللجنة أنه فى حال تأهل الاتحاد إلى النصف النهائى من دورى أبطال آسيا تقام المباراة بين الاتحاد والتعاون يوم 24 سبتمبر المقبل، أما فى حال خروج الاتحاد من الدور ربع النهائى من دورى أبطال آسيا فسوف تقام المباراة فى 1 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك ضمن خطة التعديلات التى أقرتها اللجنة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين للفرق المتأهلة آسيوياً.

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