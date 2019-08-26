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الرئيس الأفغاني يغادر جدة

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الرئيس الأفغاني يغادر جدة

الرئيس الأفغاني يغادر جدة
http://almnatiq.net/?p=766294
المناطق- واس

غادر فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة مساء اليوم بعد زيارة للمملكة .
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد القصبي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر .

 

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