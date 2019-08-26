احدث الأخبار

السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان
أبرز المواد
 جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان
أبرز المواد
 الرئيس الأفغاني يغادر جدة
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يلتقي الرئيس الأفغاني
أبرز المواد
 لجنة المسابقات تعلن تأجيل موعد مباراة الاتحاد والتعاون ضمن دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب قاسم شراحيلي والرقيب إبراهيم إدريس
أبرز المواد
 لجنة أبها النسائية تزور نزيلات سجن أبها
منطقة عسير
 بالفيديو :تعرف على البريطاني الذي سقط في السودة وهو يمارس الطيران المجنح
أبرز المواد
 تدريب 30 معلمة بالأفلاج على “مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية”
منطقة الرياض
 الأحوال المدنية بمنطقة عسير تمدد فترة العمل
أبرز المواد
السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة

السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل

أبرز المواد
الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان

الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان

أبرز المواد
جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان

جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان

أبرز المواد

السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة

السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة
http://almnatiq.net/?p=766310
المناطق _ الرياض

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.

وقال المستشار أبو حاتم إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً في صراعها مع بعض الأطراف.

وأكد أن الإعلامي أنيس منصور لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن “صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض” التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق.. موضحا أن الإعلامي أنيس منصور كان قد عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية قبل ثلاثة شهور .

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان

الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان
جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان

جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*