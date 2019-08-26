السفارة اليمنية بالرياض تؤكد أن أنيس منصور لا يحمل صفة وظيفية بالسفارة

المناطق _ الرياض

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.

وقال المستشار أبو حاتم إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً في صراعها مع بعض الأطراف.

وأكد أن الإعلامي أنيس منصور لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن “صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض” التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق.. موضحا أن الإعلامي أنيس منصور كان قد عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية قبل ثلاثة شهور .