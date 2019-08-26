احدث الأخبار

الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة
منطقة حائل
 ٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه
منطقة الحدود الشمالية
 التحالف : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية
أبرز المواد
 المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي إدلائه بأي تصريحات مسيئة للمملكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان
أبرز المواد
 جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة جازان
أبرز المواد
 الرئيس الأفغاني يغادر جدة
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يلتقي الرئيس الأفغاني
أبرز المواد
 لجنة المسابقات تعلن تأجيل موعد مباراة الاتحاد والتعاون ضمن دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 سمو أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب قاسم شراحيلي والرقيب إبراهيم إدريس
أبرز المواد
 لجنة أبها النسائية تزور نزيلات سجن أبها
منطقة عسير
الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

منطقة حائل
٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه

٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه

منطقة الحدود الشمالية
التحالف : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية

التحالف : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية

أبرز المواد
المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي إدلائه بأي تصريحات مسيئة للمملكة

المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي إدلائه بأي تصريحات مسيئة للمملكة

أبرز المواد

٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه

٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه
http://almnatiq.net/?p=766318
المناطق _ خالد الضبيبي
ضمن برنامج المعونات النقدية والعينية قامت جمعية طريف الخيرية بتوزيع مبالغ مالية وعينيه للمستفيدين من الجمعية، حيث صرح رئيس مجلس إدارة جمعية طريف الخيرية الشيخ محمد مطر الحازمي بأن الجمعيه قامت بتوزيع معونة الحقيبة المدرسية لهذا العام الدراسي بمبلغ إجمالي ( ١٨٧٠٠٠ ) ريال للمستفيدين من الجمعيه والذين بلغ عددهم ( ٣٣٠ ) مستفيدا مسجلين بكشوفات الجمعيه.
كما حث رئيس مجلس إدارة الجمعية أبناء المحافظة من تجار ورجال أعمال لدعمها في العمل الخيري وأبوابها مفتوحه للجميع لأي ملاحظات أو استفسار ومن يعلم عن حالة مستفيد قد تخفى على الجمعيه وهو بحاجة المساعدة إبلاغ الجمعية عنها ومساعدة العاملين في الجمعية للوصول إليها فكلنا هنا في خدمة أبناء المحافظة .

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد الخامس

مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد الخامس
أمين منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ

أمين منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*