٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه

المناطق _ خالد الضبيبي

ضمن برنامج المعونات النقدية والعينية قامت جمعية طريف الخيرية بتوزيع مبالغ مالية وعينيه للمستفيدين من الجمعية، حيث صرح رئيس مجلس إدارة جمعية طريف الخيرية الشيخ محمد مطر الحازمي بأن الجمعيه قامت بتوزيع معونة الحقيبة المدرسية لهذا العام الدراسي بمبلغ إجمالي ( ١٨٧٠٠٠ ) ريال للمستفيدين من الجمعيه والذين بلغ عددهم ( ٣٣٠ ) مستفيدا مسجلين بكشوفات الجمعيه.

كما حث رئيس مجلس إدارة الجمعية أبناء المحافظة من تجار ورجال أعمال لدعمها في العمل الخيري وأبوابها مفتوحه للجميع لأي ملاحظات أو استفسار ومن يعلم عن حالة مستفيد قد تخفى على الجمعيه وهو بحاجة المساعدة إبلاغ الجمعية عنها ومساعدة العاملين في الجمعية للوصول إليها فكلنا هنا في خدمة أبناء المحافظة .