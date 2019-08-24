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الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

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الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة

الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة
http://almnatiq.net/?p=766321
المناطق _ حائل
أطلقت الجامعة العربية المفتوحة ممثلةً بفرع حائل بالشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة برنامج تدريبي بمجال الطفولة المبكرة يهدف من خلاله تعليم حائل لرفع جودة التعليم لمعلمات الطفولة المبكرة في المنطقة،
من جانبه أكد سعادة الدكتور علي الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية بأن هذه الشراكات تأتي ضمن اهتمامات سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود واستمرارًا لمسيرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس هذا الكيان التعليمي الكبير منذ إنشاء برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند والجامعة تستكمل دورها لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تنفيذ مثل هذه الدورات للمساهمة في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف وزارة التعليم مقدماً شكره وتقديرة لسعادة الدكتور يوسف الثويني مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على ثقة الادارة بالجامعة
هذا وقد أكد سعادة الدكتور يوسف الثويني مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تعمل عليها الإدارة لرفع جودة التعليم وتأهيل منسوبيها من خلال إطلاق حزمة برامج تدريبية تواكب رؤية السعودية 2030، وتتماشى مع توجه الوزارة في التحول والإسناد لمدارس الطفولة المبكرة والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في هذه المرحلة والتي تحقق نواتج التعلم المرجوة .

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