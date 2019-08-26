الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاق تجارة من حيث المبدأ بمليارات الدولارات

المناطق _ وكالات

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة واليابان وقعتا اتفاقا من حيث المبدأ اليوم على العناصر الأساسية لاتفاق تجارة أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أنه سيتم إكمال إجراءته في نيويورك الشهر القادم.

وأفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن الاتفاق يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية, وستبقى رسوم السيارات دون تغيير.

وقال الرئيس ترامب إن اليابان وافقت على شراء فائض الذرة الأمريكي الذي يثقل كاهل المزارعين بسبب نزاع الرسوم التجارية بين واشنطن وبكين.

وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين أثناء إعلان مشترك مع آبي خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا إنها صفقة كبيرة للغاية، وقد اتفقنا من حيث المبدأ أنها بمليارات الدولارات للمزارعين.