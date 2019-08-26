احدث الأخبار

سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون
أبرز المواد
 طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى
أبرز المواد
 ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟
أبرز المواد
 بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
أبرز المواد
 التحالف: تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة “شبوة” باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاق تجارة من حيث المبدأ بمليارات الدولارات
أبرز المواد
 الجامعة العربية المفتوحة وتعليم حائل يطلقان برنامج الطفولة المبكرة
منطقة حائل
 ٣٣٠ مستفيد مسجلين بكشوفات جمعية طريف الخيريه شملتهم المعونات الماليه والعينيه
منطقة الحدود الشمالية
 التحالف : قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية
أبرز المواد
 المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي إدلائه بأي تصريحات مسيئة للمملكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يوقع قرضين بقيمة 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان
أبرز المواد
سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون

سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون

أبرز المواد
طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى

طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى

أبرز المواد
ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟

ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟

أبرز المواد
بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

أبرز المواد

سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون

سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون
http://almnatiq.net/?p=766340

مع اقتراب رحيل النجم البرازيلي نيمار، عن صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، حددت إدارة النادي الفرنسي اسما “غير متوقعا” ليكون بديل النجم البرازيلي في باريس.

وأكدت أغلب مصادر الأنباء الإنجليزية أن باريس سان جرمان قدم عرضا بـ109 مليون يورو، للتعاقد مع العاجي ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس الإنجليزي.

وأكد موقع “سكاي سبورتس” أن بطل فرنسا قدم عرضا بقيمة 109 مليون يورو، للتعاقد مع زاها كبديل لنيمار، الذي اقترب من الرحيل لإسبانيا.

وجاء اختيار النادي الباريسي لزاها “غريبا”، خاصة وأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لم يسبق له اللعب لأي ناد كبير خلال مسيرته.

وخاض زاها معظم مسيرته في صفوف كريستال بالاس بإنجلترا، ولم يختبر اللعب بدوري أبطال أوروبا، ولم ينافس مع فريقه في المراكز المرتفعة بالدوري.

وكان زاها على وشك الانتقال لصفوف أرسنال هذا الصيف، إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، مما أدخله بخلاف مع إدارة بالاس.

روابط ذات صلة

طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى

طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى
ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟

ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟
بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*