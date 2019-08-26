ميليشيا حزب الله تقر بمقتل عنصرين في ضربات إٍسرائيلية بسوريا

المناطق - وكالات

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، الأحد، مقتل اثنين من عناصرها في سوريا جراء الضربات الإسرائيلية جنوب دمشق، الليلة الماضية، بحسب “سكاي نيوز”.

وفي تغريدة على “تويتر”، كتب النائب عن الميليشيات، حسين الحاج حسن، إن المهندسين حسين يوسف زبيب وياسر أحمد ظاهر (ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي، دفاعاً عن لبنان والأمة). لكن المسؤول لم يذكر مكان أو وقت مقتل الاثنين.

وكانت مواقع وحسابات قريبة من ميليشيات حزب الله أعلنت في وقت سابق أن ضاهر من بلدة بليدا جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن القتيل هو زبيب، من بلدة النميرية جنوب لبنان، وهو ابن أحد أعضاء مجلس الإدارة في تلفزيون المنار التابع للحزب.

وفي ليل السبت الأحد، تسببت الغارات التي أعلنت إاسرائيل عن تنفيذها في محيط دمشق، بمقتل عنصرين من ميليشيات حزب الله اللبناني وثالث إيراني.

وفي المقابل، نفى قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية بسوريا.