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جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف
http://almnatiq.net/?p=766352
المناطق - و كالات

قال مسؤول بريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.

جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.

كان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتابع المسؤول “رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أيا كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء”.

وسوف يجتمع الاثنان مجددا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

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