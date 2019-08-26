احدث الأخبار

البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين
أبرز المواد
 جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف
أبرز المواد
 وزير التعليم البرازيلي يوجّه إهانات لماكرون على تويتر
أبرز المواد
 ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن
أبرز المواد
 ميليشيا حزب الله تقر بمقتل عنصرين في ضربات إٍسرائيلية بسوريا
أبرز المواد
 صحيفة فرنسية: حان الوقت لمواجهة الدعم القطري للإرهاب
أبرز المواد
 سان جرمان يختار “بديلا غريبا” لنيمار ويرصد أكثر من 100 مليون
أبرز المواد
 طقس اليوم.. أمطار رعدية على بعض المناطق وغيوم على أخرى
أبرز المواد
 ماء الزجاجات البلاستيكية.. ماذا يفعل بالجسم؟
أبرز المواد
 بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
أبرز المواد
 التحالف: تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة “شبوة” باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاق تجارة من حيث المبدأ بمليارات الدولارات
أبرز المواد
البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين

البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين

أبرز المواد
جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

أبرز المواد
وزير التعليم البرازيلي يوجّه إهانات لماكرون على تويتر

وزير التعليم البرازيلي يوجّه إهانات لماكرون على تويتر

أبرز المواد
ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

أبرز المواد

البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين

البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين
http://almnatiq.net/?p=766360
المناطق - الرياض

عكس البيان المشترك من وزارتي الخارجية في المملكة والإمارات، قوة التحالف واتفاق أهداف الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في الحفاظ على وحدة اليمن، وقطع الطريق على الأطراف التي تحاول التشكيك في أهداف التحالف وقوته، كما لجم الأصوات التي تتحدث عن خلافات بين الدولتين.

ويؤكد البيان على أن العلاقات بين المملكة والإمارات أكبر من أن يحدث بينها اختلاف في اليمن أو غيره، وهي علاقات أخويه ومتجذرة، أهدافها واحدة، وتؤمن بالمصير المشترك، ولا تتأثر بمحاولات التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية عبر الإعلام المأجور.

وانطلاقا من مسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية، فإن المملكة والإمارات ملتزمتان تماما بإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومستمرتان في كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية، بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.

وترفض حكومة المملكة وتستنكر الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات على خلفية تلك الأحداث، وتُذكر المشككين بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك.

وتطرق إلى أن المملكة والإمارات حريصتان على وحدة اليمن، وتسعيان للمحافظة على الدولة اليمنية، ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويؤكد البيان على أن المملكة والإمارات لم تدرب الوحدات العسكرية اليمنية لأجل اقتتال داخلي لايخدم مصالح اليمن العليا، بل جرى دعم وتدريب وتسليح الوحدات العسكرية اليمنية لخدمة الهدف المشترك للحكومة الشرعية والتحالف، وهو إنهاء الانقلاب على الحوثي.

وذلك فضلا على أن المملكة والإمارات تحملان رؤية مشتركة واحدة، تعتبر أن أي تمرد على الشرعية في اليمن هو تمرد على الدولة والقانون وأهداف التحالف، ولا يختلف عن تمرد وانقلاب المليشيا الحوثية.

يذكر أن ما حدث في عدن وشبوه يخدم أهداف المتربصين باليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية وعملاء المشروع الإيراني في المنطقة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابي الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

روابط ذات صلة

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف
وزير التعليم البرازيلي يوجّه إهانات لماكرون على تويتر

وزير التعليم البرازيلي يوجّه إهانات لماكرون على تويتر
ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*