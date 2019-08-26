البيان السعودي – الإماراتي المشترك.. يعكس قوة التحالف ويقطع الطريق أمام المشككين

المناطق - الرياض

عكس البيان المشترك من وزارتي الخارجية في المملكة والإمارات، قوة التحالف واتفاق أهداف الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في الحفاظ على وحدة اليمن، وقطع الطريق على الأطراف التي تحاول التشكيك في أهداف التحالف وقوته، كما لجم الأصوات التي تتحدث عن خلافات بين الدولتين.

ويؤكد البيان على أن العلاقات بين المملكة والإمارات أكبر من أن يحدث بينها اختلاف في اليمن أو غيره، وهي علاقات أخويه ومتجذرة، أهدافها واحدة، وتؤمن بالمصير المشترك، ولا تتأثر بمحاولات التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية عبر الإعلام المأجور.

وانطلاقا من مسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية، فإن المملكة والإمارات ملتزمتان تماما بإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومستمرتان في كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية، بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.

وترفض حكومة المملكة وتستنكر الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات على خلفية تلك الأحداث، وتُذكر المشككين بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك.

وتطرق إلى أن المملكة والإمارات حريصتان على وحدة اليمن، وتسعيان للمحافظة على الدولة اليمنية، ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويؤكد البيان على أن المملكة والإمارات لم تدرب الوحدات العسكرية اليمنية لأجل اقتتال داخلي لايخدم مصالح اليمن العليا، بل جرى دعم وتدريب وتسليح الوحدات العسكرية اليمنية لخدمة الهدف المشترك للحكومة الشرعية والتحالف، وهو إنهاء الانقلاب على الحوثي.

وذلك فضلا على أن المملكة والإمارات تحملان رؤية مشتركة واحدة، تعتبر أن أي تمرد على الشرعية في اليمن هو تمرد على الدولة والقانون وأهداف التحالف، ولا يختلف عن تمرد وانقلاب المليشيا الحوثية.

يذكر أن ما حدث في عدن وشبوه يخدم أهداف المتربصين باليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية وعملاء المشروع الإيراني في المنطقة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابي الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.