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إنجاز أكثر من 30 مشروعا في المسجد الحرام

إنجاز أكثر من 30 مشروعا في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=766371
المناطق - الرياض

أنجزت الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من / 30 / مشروعاً بالمسجد الحرام خلال العام الهجري الحالي 1440هـ .
وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس عمار الأحمدي أن المشاريع المستحدثة أتت لرفع مستوى الأداء للخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام, وتهدف إلى تطوير الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية .
وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل زيادة وتحسين الإضاءة ببدروم المسعى, وتحديث سلالم لدورات مياه السوق الصغير, وتنويع مصادر التغذية الكهربائية, إضافةً إلى رفع كفاءة التكييف بالتوسعة السعودية الثانية، وذلك عن طريق استبدال 74 ملف تبريد لوحدات معالجة الهواء.

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