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نائب وزير الدفاع : العلاقة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة

نائب وزير الدفاع : العلاقة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=766377
المناطق - الرياض

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم.

وقال نائب وزير الدفاع عبر حسابه في “تويتر” : نعمل اليوم سويا مع أشقاءنا في الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم ايرانيا أو تنظيمي القاعدة وداعش وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن

وأضاف الأمير خالد بن سلمان : الحوار الداخلي وليس الاقتتال هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين اصل العرب تقربا و تزلفا لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.

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