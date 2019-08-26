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الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بصواريخ باليستية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بصواريخ باليستية
http://almnatiq.net/?p=766386

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.
وجددت دولة الإمارات – في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الإنقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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