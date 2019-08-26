الإحصاء”: مليارا لتر إنتاج الحليب في مزارع الأبقار و 2500 بركة للاستزراع السمكي في المملكة

المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa)، نتائج مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018م، وهو عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات من خلال زيارة كافة حيازات المشاريع الزراعية المتخصصة ومن ضمنها (مزارع الأبقار المتخصصة – مزارع الاستزراع السمكي – مزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان – مزارع الدجاج البياضة والفقاسات) في المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تنفيذ المسح نهاية الربع الرابع لعام 2018م ومن خلاله يتم توفير بيانات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج ومستلزماته بالمشاريع الزراعية المتخصصة، لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، ولكل المهتمين بالقطاع الزراعي.

وقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017 (364.389) رأساً، كما أظهرت نتائج المسح أن إنتاج حليب الأبقار لعام 2017م بلغ (2.074.652.485) لتراً في مزارع الأبقار المتخصصة، وفيما يتعلق بالعجول المنتجة فقد بلغ عددها في مزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017م (31.883) رأساً.

وفيما يتعلق بمزارع الاستزراع السمكي المتخصصة فقد بلغ عدد البرك فيها لعام 2017م (2.508) بركات، وبلغ حجم البرك في مزارع الاستزراع السمكي المتخصصة لعام 2017م (8.848.456) متراً مكعباً، كما أظهرت نتائج المسح أن إجمالي الإنتاج من الأسماك والروبيان لعام 2017م في مزارع الاستزراع السمكي بلغ (61.381) طناً، وقد استحوذ الروبيان على ما نسبته (71.7%) من إجمالي الإنتاج في مزارع الاستزراع السمكي.

كما تضمن المسح على بيانات متعلقة بمزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، حيث أظهرت النتائج بأن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم لعام 2017م بلغت (135.180.100) طير، وبلغ إجمالي الإنتاج من لحوم النعام والأرانب والحمام والسمان في المزارع المتخصصة (2.849) طناً خلال عام 2017م.

ومن ناحية مزارع الدجاج البياضة والفقاسات، أظهرت النتائج أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج البياضة المتخصصة لعام 2017 م (45.542.408) طيور، وبلغ إجمالي عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم المستخدم في مزارع الفقاسات المتخصصة بالمملكة لعام 2017م (224.169.150) بيضة، وبلغ أعداد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة في مزارع الفقاسات (222.440.150) طيراً.

الجدير بالذكر أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة 2018م يعد ثاني المسوح الزراعية التي تصدر نتائجها الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر ذي الحجة الحالي، وتعتزم الهيئة إصدار نتائج مسح الإنتاج الزراعي مطلع العام القادم 1441هـ.