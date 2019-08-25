أدبي جدة يوجه الدعوة لحضور ملتقى عبقر

عادل الزهراني - جدة

يقيم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب مباشرة لقاءه الموسع مع شعراء عبقر بحضور رئيس النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي والذي يدشن من خلاله برنامج منتدي عبقر الشعري لهذا العام 1441هـ وذلك بمقر النادي.

وأكد رئيس منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف أنه مضى على تأسيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي ثمان سنوات، وقال الشريف: حرصنا أنا وفريق العمل بالمنتدى بدعم رئيس النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي على تقديم مشهد ثقافي لمدينة جدة حيث تم استضافة أكثر من مائة شاعراً وشاعرة من كافة مناطق المملكة والعالم العربي، بالإضافة إلى قراءات نقدية لعدد من النقاد والأدباء.

وأكد الشريف أن المنتدى تنطلق منه كل الأصوات الشعرية الشابة دون إغفال الأسماء ذات التجربة العميقة والمميزة في مشهدنا الثقافي مما كان له الأثر الواضح على مخرجات منتدى “عبقر الشعري” وعلى مدار السنوات السبع الماضية. وسيستمر النادي الأدبي بجدة بيتا حاضنا لكل إبداعات الوطن بكل اتجاهاتها ويصبح عبقر الشعري منبراً للجميع دون تميز أو انحياز إلا للفن والإبداع.