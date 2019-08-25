تنبيه بأمطار غزيرة على عسير.. والدفاع المدني يدعو إلى الحذر والحيطة

المناطق - عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وشملت الأماكن المنوه عنها في المنطقة، (أبها – الحرجه – النماص – بلقرن – خميس مشيط – رجال المع – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – محائل عسير).

وعليه دعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وذلك علاوة على عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وإن كان تدفق المياه بها محدودا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.