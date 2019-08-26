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الخدمة المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم واعتماد التطبيق للاختبار بداية صفر

الخدمة المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم واعتماد التطبيق للاختبار بداية صفر
http://almnatiq.net/?p=766412
المناطق - واس

تبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر القادم من العام الجديد 1441هــ، في تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، علماً ان التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ 13 – 16 محرم 1441هـ الموافق 12 – 15 / 2019/9 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بداً من تاريخ 1441/5/28 وحتى 1441/6/1 الموافق 23-26 /2020/1م.
وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق, حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت فيما سبق أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

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