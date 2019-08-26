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قناة إيرانية: إيران تنشر مدمرة بحرية لحماية سفنها في خليج عدن

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المناطق-الرياض

ذكرت قناة برس تي.في التلفزيونية الحكومية الإيرانية اليوم الاثنين أن طهران نشرت مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة.
وقالت القناة إن المدمرة سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة طائرات هليكوبتر، الجدير بالذكر أن إيران لا تملك مثل هذه الحاملات.
ووصفت القناة المدمرة التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تزال تخدم في الجيش الإيراني بأنها أحدث المدمرات الإيرانية.

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