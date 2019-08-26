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الجبير: التحالف بقيادة المملكة يعمل مع الإمارات على استقرار جنوب اليمن

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الجبير: التحالف بقيادة المملكة يعمل مع الإمارات على استقرار جنوب اليمن

الجبير: التحالف بقيادة المملكة يعمل مع الإمارات على استقرار جنوب اليمن
http://almnatiq.net/?p=766437
المناطق - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بقيادة المملكة وبجهود مقدرة من الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين.

وشدد الجبير على أن العلاقة المتينة التي تجمع السعودية بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة.

ووصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بأنه بمثابة “حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم”.

وقال من خلال سلسلة من التغريدات على حسابه في “تويتر”: “نعمل اليوم سوياً مع أشقائنا في الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين”.

نعمل اليوم سوياً مع اشقاءنا في الإمارات، لتحقيق الامن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الارهابي سواء الحوثي المدعوم ايرانيا او تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الامن والاستقرار كافة أرجاء اليمن.

وأضاف: “سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن”.

ونوه نائب وزير الدفاع إلى أن الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية.

واختتم تغريداته قائلاً: “شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة”.

 

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