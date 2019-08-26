أمانة المدينة تناشد المستهلك الإبلاغ عن أى مخالفات عبر 3 وسائل

المناطق - المدينة المنورة

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين لمساندة أعمالها وجهودها في ضبط أية مخالفة من شأنها تهديد الصحة العامة ونبهت الأمانة لضرورة الإبلاغ فوراً عن أي مكان غير مرخص يقوم بتحضير وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر داعية بأن يتيقظ الكل لبؤر التلوث ويساند جهود الأمانة المستمرة على مدار الساعة بالإبلاغ عنها عبر ثلاث وسائل سريعة تشمل طوارئ الأمانة على الرقم 940 وتطبيق أمانتي 940 وعبر الواتساب رقم (0548990940)

ونبهت أمانة منطقة المدينة المنورة على ضرورة مراجعة المستهلك للبيانات المدونة على أي عبوة قبل شرائها والتأكد من وجود بطاقة البيانات التعريفية للمنتج والحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها لحين التأكد من سلامة هذه المنتجات والإبلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات للمساهمة في سرعة ضبط المخالفين لمساندة الجهود التي تقوم بها الأمانة لضبط وإغلاق تلك المنشات حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين.