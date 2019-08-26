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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين
http://almnatiq.net/?p=766457
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن سعود.

 

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