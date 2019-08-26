سفارة المملكة بتركيا تعلن العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول

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أصدرت سفارة المملكة في تركيا منذ قليل بياناً رسمياً أفادت فيه بالعثور على المواطنة “عبير العنزي” المختفية في مدينة اسطنبول منذ قرابة أسبوعين.

وقالت السفارة في بيانها أنه ومنذ تلقيها البلاغ في اليوم الأول للواقعة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية ، وأضاف البيان “وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019 وهي بصحة جيدة”.

واختتمت السفارة بيانها “وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت”.